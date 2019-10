Hamburg (ots) - Mit STERN CRIME Plus startet der Hamburger Verlag Gruner + Jahr an diesem Dienstag sein erstes kostenpflichtiges Abo-Modell für digitalen Journalismus. Es ist das erste digitale Zuhause für True-Crime-Fans im deutschen Markt und bietet ihnen die ganze Welt der True-Crime-Unterhaltung jederzeit in nur einem Angebot. Mit dem innovativen Medienprodukt nutzt der Verlag seine Marktführerschaft in dem Segment einmal mehr für den weiteren Ausbau von STERN CRIME von einer Magazin- hin zu einer multimedialen Medienmarke. Sie vereint unter ihrem Dach Magazine, Podcasts, Video, Audio und Live-Veranstaltungen.



STERN CRIME Plus lässt Fans noch stärker in die Geschichten über wahre Verbrechen eintauchen, mit Original Audio- und Video-Aufnahmen von Opfern, Tätern und Ermittlern. Reporter geben Einblicke in die Hintergründe der Geschichten, sprechen über das behutsame Aufbauen von Vertrauen zu Angehörigen von Opfern und über das Erzeugen von Bildern im Kopf bei den Lesern, ohne reißerisch zu sein. Sie erzählen von ihrer Recherche und darüber, was das mit ihnen gemacht hat. Eine Reporterin berichtet, wie sie selbst zur Protagonistin eines Falles wurde. STERN CRIME Plus ermöglicht Nutzern zudem den Austausch mit den Machern von STERN CRIME. Sie können sich an Themen-Votings beteiligen und Fragen an die Redaktion stellen.



Darüber hinaus hat STERN CRIME Plus alle multimedialen Inhalte, die die Marke schon heute erfolgreich anbietet. Die Podcasts "Spurensuche" und "Wahre Verbrechen" zählen ebenso zum Angebot wie Geschichten aus dem Heft. Als Audiostories aufbereitet und von professionellen Sprechern eingelesen, gehen sie unter die Haut. Abonnenten erhalten auch Rabattvorteile für Live-Events wie die STERN CRIME-Lesungen mit Schauspieler Christian Redl oder CRIME-Stadttouren, die die Teilnehmer an die Schauplätze wahrer Verbrechen führen.



Anna-Beeke Gretemeier, STERN-Chefredakteurin: "Wir sind mit Paid später dran als andere Verlage - was uns nicht davon abhalten wird, ganz bald auch STERN Plus zu launchen. Jetzt bringen wir zunächst aber ein einzigartiges und noch nicht dagewesenes Nischenprodukt an den deutschen Markt: speziell entwickelt für eingefleischte True-Crime-Fans."



Giuseppe Di Grazia, Redaktionsleiter STERN CRIME: "Mittelfristig soll STERN CRIME die führende multimediale Medienmarke für True-Crime-Fans werden, und das Plus-Angebot ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Schon heute gehören zur Markenfamilie neben dem Magazin auch Podcasts und Live-Veranstaltungen. Der Zuspruch zu unseren Angeboten zeigt: Unsere treuen Fans haben noch lange nicht genug."



Carina Laudage, Geschäftsführerin G+J Digital Media: "In den vergangenen Jahren lag der strategische Fokus von Gruner + Jahr darauf, Relevanz, Reichweite und Umsatz unserer Digitalangebote zu steigern. Das haben wir sehr erfolgreich geschafft. Nun starten wir mit dem ersten journalistischen Paid-Angebot. Es ist der nächste logische Schritt in der Digitalstrategie von G+J. Mit den Daten und Erfahrungen, die wir aus dem Verhalten der Nutzer von STERN CRIME Plus ziehen, werden wir das Angebot stetig weiterentwickeln."



Der Preis für STERN CRIME Plus-Abonnements liegt zum Start bei 5,99 Euro monatlich, inklusive Printmagazin kostet das Abonnement 7,49 Euro pro Monat. Erhältlich ist STERN CRIME Plus über www.crimeplus.de.



Für den Aufbau der technischen Plattform hinter STERN CRIME Plus hat der STERN im Rahmen der Google Digital News Initiative eine Anschubfinanzierung erhalten.



Pressekontakt:



Sabine Grüngreiff

Gruner + Jahr GmbH

Leiterin Markenkommunikation

Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 24 68

E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.de

www.stern.de



Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN CRIME, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/7840