comdirect erhöht Ergebnisziel 2019 DGAP-News: comdirect bank AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung comdirect erhöht Ergebnisziel 2019 08.10.2019 / 12:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. comdirect erhöht Ergebnisziel 2019 * Prognose für Gesamtjahr verbessert sich auf mehr als 185 Millionen Euro vor Steuern (bisher: mehr als 170 Millionen Euro) * Grund ist ein deutlich gesteigertes Ergebnis im Kerngeschäft in Q3 2019 Quickborn, 8. Oktober 2019. Die comdirect bank AG rechnet nach vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate 2019 mit einem Ergebnis vor Steuern von rund 175 Millionen Euro. Damit verbessert sich die Gesamtjahresprognose für den Konzern auf mehr als 185 Millionen Euro (bisherige Prognose: mehr als 170 Millionen Euro). Grund für die Prognoseänderung ist das starke vorläufige Ergebnis vor Steuern aus fortgesetzten Aktivitäten (Kerngeschäft ohne ebase) im 3. Quartal 2019 von rund 30 Millionen Euro. Resultierend aus gestiegenen Gesamterträgen und gesunkenen Verwaltungsaufwendungen ergibt sich ein deutlich gesteigertes operatives Ergebnis im Vergleich zu den vorherigen Quartalen. Darüber hinaus konnte ein höheres Ergebnis aus nicht fortgesetzten Aktivitäten (ebase) erzielt werden. "Seit dem angekündigten Verkauf von ebase Mitte 2018 haben wir verstärkt in Wachstum und die Skalierung unseres Geschäftsmodells investiert. Dies zeigt sich nun im dritten Quartal in einem deutlich verbesserten Ergebnis", sagt Arno Walter, Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG. "Auch das Kundenwachstum lag im dritten Quartal mit 46 Tausend Neukunden weiterhin auf einem hohen Niveau. Per Ende September hat comdirect 2,7 Millionen Kunden." Details zu den heute veröffentlichten comdirect Monatszahlen finden Sie in einer separaten Pressemeldung vom 8. Oktober und unter www.comdirect.de/presse. Ansprechpartner für diese Pressemitteilung Ullrike Hamer Tel. +49 (0) 41 06/704-1545 E-Mail: ullrike.hamer@comdirect.de Hinweise für Redaktionen Alle Pressemitteilungen finden Sie unter www.comdirect.de/presse Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/comdirect oder https://twitter.com/Arno_Walter Sofern Sie keine Informationen erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte mit unter presse@comdirect.de 08.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: comdirect bank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn Deutschland Telefon: + 49 (0) 4106/704-0 Fax: + 49 (0) 4106/708-2580 E-Mail: ir@comdirect.de Internet: www.comdirect.de ISIN: DE0005428007 WKN: 542800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 886969 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 886969 08.10.2019 ISIN DE0005428007 AXC0131 2019-10-08/12:35