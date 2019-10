Google verpasst seinen G-Suite-Apps einen frischen Anstrich: Google Docs, Tabellen und Präsentationen für Android werden an das Design der Webansicht angepasst. Schon seit Monaten arbeitet Google an der optischen Auffrischung seiner Dienste. Jetzt sind die Android-Apps der G-Suite an der Reihe. G-Suite für Android erhält Material-Design-Update Wie Google in seiner Ankündigung zum Update schreibt, liegt der Fokus der Neuerungen auf visuellen Verbesserungen, zu denen etwa eine überarbeitete Dokumentenliste, besser lesbare Schriften, konsistentere ...

