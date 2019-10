Die Deutsche Bank hat Eon mit "Hold" und einem Kursziel von 9,20 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktie des Versorgers habe sich in diesem Jahr deutlich schlechter als der Sektor entwickelt, schrieb Analyst James Brand in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts negativer Anleiherenditen sei eine Dividende von mehr als fünf Prozent aber attraktiv, auch wenn es noch einige Probleme zu lösen gebe./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 06:33 / GMT

ISIN DE000ENAG999

