Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) startete ihr Programm "Commerzbank 5.0", die wohl letzte Chance für die Bank und bietet für die Tochter Comdirect 11,42 EUR je Aktie. Für die geplante Commerzbank 5.0 ist die Comdirect-Rückholung in die Kernbank essentiell. Folgerichtig gab es vorletzte Woche bereits das Übernahmeangebot an die freien Comdirect-Aktionäre je Aktie werde "...gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 11,44 je comdirect-Aktie in bar." geboten. Diese Übernahme wird wohl klappen - die Schwelle von 90 % ist nicht so weit, man besitzt ja bereits 82%, und danach wohl das Squeeze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...