Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Lage bleibt spannend an den Märkten. Der DAX hält sich weiter über der Marke von 12.000 Punkten. Möglicherweise gibt es bald auch neue Impulse von der Politik. Jochen Stanzl von CMC Markets glaubt allerdings nicht an eine zeitnahe Lösung des Handelsstreits. Der Marktexperte geht sogar davon aus, dass es jederzeit wieder zu einer Eskalation kommen könnte. Sorgen mache auch der Brexit. Aus charttechnischer Sicht ist Stanzl aber durchaus optimistisch für den DAX eingestellt. Außerdem geht es im folgenden Interview um die aktuelle Entwicklung beim Goldpreis und die Frage, wie sich Anleger momentan am besten aufstellen sollten.