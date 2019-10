Vaduz (ots/ikr) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 8. Oktober 2019 die Stellungnahme an den Landtag zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend das Gesetz über die Abänderung des Gesetzes über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) sowie die Abänderung weiterer Gesetze verabschiedet.



Der Bericht und Antrag Nr. 79/2019 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) wurde am 6. September 2019 in erster Lesung behandelt. Das Eintreten war unbestritten. Im Wesentlichen wurde nur ein Punkt der Gesetzesänderung, nämlich die neue Regelung des Vertriebs an Privatanleger und die damit zusammenhängende Aufhebung der Anlegerkategorie des "qualifizierten Anlegers" in den Eintretensvoten angesprochen. Die Stellungnahme enthält ergänzende Ausführungen zu dieser Thematik. Künftig kann auf diese nationale Anlegerkategorie verzichtet werden, wobei die Übergangsregelung betreffend die Neukategorisierung von bisher "qualifizierten Anleger" von zwei auf fünf Jahre erhöht wird.



Die Stellungnahme kann bei der Regierungskanzlei oder über www.rk.llv.li (Berichte und Anträge) bezogen werden.



