Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für ABB von 21 auf 19 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Ernennung eines Chefs, der bei großen Restrukturierungen und Dezentralisierungen bereits Erfahrung hat, helfe zwar, das Vertrauen in die ambitionierten Umbaupläne zu verbessern, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe jedoch dabei, dass es sich hierbei um einen langjährigen Prozess handeln dürfte./kro/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-10-08/13:55

ISIN: CH0012221716