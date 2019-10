Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Gea Group auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Er rechne mit einem guten Quartal bei den Aufträgen - so, wie es das Management bereits vorweggenommen hatte, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger dürften sich weiterhin besonders für die Fortschritte beim Umbau sowie die Entwicklung der Margen interessieren./kro/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006602006