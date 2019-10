Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Er begrüße die weitere Vereinheitlichung des Konzerns, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne ein hilfreicher Schritt sein, um den typischen Abschlag für einen Mischkonzern eventuell etwas zu reduzieren. Kurzfristig dürfte der makroökonomische Gegenwind jedoch bleiben./kro/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-10-08/14:01

ISIN: DE0007236101