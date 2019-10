Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW vor den Quartalszahlen der europäischen Automobilindustrie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Mit Gewinnwarnungen aus dem Sektor rechne er nicht mehr - ein ungewöhnliches Gefühl, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Autohersteller sollten sich auf dem Weg zu ihren zuvor überarbeiteten Jahreszielen befinden. Größere Ankündigungen des neuen BMW-Chefs erwartet Hummel nicht. Verglichen mit Daimler sollte BMW untergewichtet werden./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005190003