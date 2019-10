Die Otto Group eröffnet einen neuen Onlineshop. Otto-Baumarkt.de soll Baumarktartikeln mehr Sichtbarkeit verschaffen. Das ist ein Zeichen für Wachstumsanstrengungen bei Otto. Der Onlinehändler Otto.de will offensichtlich stärker in der Do-It-Yourself-Branche (DIY) wachsen. Dazu eröffnet das Unternehmen jetzt einen Online-Baumarkt unter dem Label Otto-Baumarkt.de. Baumarktartikel beziehungsweise Artikel aus dem DIY-Segment führt die gesamte Otto Group schon lange, nur nicht unter dem Dach eines dedizierten Onlinebaumarktes, sondern in anderen Konzerngesellschaften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...