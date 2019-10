Windkraftspezialist Nordex SE (WKN: A0D655) steht vor einer Übernahme durch die spanische Acciona S.A. Der Großaktionär hält bereits ein Aktienpaket in Höhe von 29,9% und baut seine Beteiligung an Nordex mit dem Kauf weiterer Anteile "auf über 30%" aus. Nordex-Aktien gewinnen heute um +8,48% auf 11 Euro in einem ganz schwachem Marktumfeld.

Kurios: Erst im April 2016 hatte Nordex Acciona Windpower übernommen. Nun kommt sozusagen die "Retourkutsche". Die spanische Gruppe setzte 2018 7,5 Milliarden Euro um und investierte 643 Millionen Euro. Die nächstgroße Investition ist wohl Nordex. Denn die Spanier kaufen nicht nur 9,7 Millionen Nordex-Aktien zu einem Kurs von 10,21 Euro, was dem volumengewichteten Durchschnittkurs der letzten drei Börsenhandelstage auf Xetra entspricht, sondern dürften auch den restlichen Aktionären ein Kaufangebot unterbreiten.

Da Acciona mit der Zeichnung der Privatplatzierung die Beteiligungsschwelle von 30% an der Nordex SE überschreitet, ist die Gesellschaft dazu verpflichtet, ...

