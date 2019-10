Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vivendi auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Medienkonzern dürfte für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg von zwölf Prozent berichten, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel erfolge aus der Summe der einzelnen Unternehmensteile, wobei ein Abschlag angesichts der Unsicherheit über die Verwendung der Universal-Erlöse berücksichtigt sei./mf/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 09:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

