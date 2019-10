Frankfurt (www.fondscheck.de) - Einer der zentralen Aspekte des Franklin Templeton K2 Alternative Strategies Fund (ISIN LU1093756242/ WKN A119QQ) besteht darin, dass er in Zeiten von Marktvolatilität dabei hilft, Risiken zu steuern, so die Experten von Franklin Templeton.Der Franklin K2 Alternative Strategies Fund investiere in verschiedene Hedge-Strategien. Mit diesen sehr unterschiedlichen Ansätzen könne das Fondsmanagement die Strategie des Fonds anpassen, um Chancen zu nutzen, Risiken zu steuern und generell den richtigen Anlagemix entsprechend den vorherrschenden Finanzmarktbedingungen zu entwickeln. ...

