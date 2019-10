Aschaffenburg (www.fondscheck.de) - Marcus Hüttinger wird ab dem 1. Januar 2020 das Team von GANÉ verstärken, so die GANÉ Aktiengesellschaft in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er wird in leitender Funktion bei der GANÉ Aktiengesellschaft sowie als geschäftsführender Gesellschafter der GANÉ Advisory GmbH, Gräfelfing, und als Vorstand der GANÉ-Investment AG mit Teilgesellschaftsvermögen, Frankfurt am Main, die weitere Entwicklung von GANÉ unterstützen und mitgestalten. ...

