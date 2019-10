Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor den Quartalszahlen aus dem europäischen Investitionsgütersektor auf "Underweight" belassen. Die Abschwächung weite sich aus, aber in Asien gebe es Zeichen der Stabilität, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Wegen hoher Projektrisiken bleibe er für den Windkraftanlagenhersteller Vestas vorsichtig. Die Margenziele für das Gesamtjahr könnten die Dänen leicht verfehlen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 18:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

