Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns dürfte eher unspektakulär ausfallen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Im Zentrum der Aufmerksamkeit werde wohl der Einfluss von biotechnologischen Generika auf dem US-Markt stehen./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 09:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

