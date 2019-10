OMV-Refining-Vorstand über Bioethanol und ReOil. Thomas Gangl, OMV-Vorstand für Refining und Petrochemical Operations, nahm sich am 4.10.19 zehn Minuten Zeit, um meine Fragen zu beantworten. "Bedeutet die Kooperation der OMV mit AustroCel, dass Sie in Zukunft Bioethanol von dort und nicht mehr von der Agrana beziehen wollen?" war meine erste Frage, an die ich (außer ein paar Zwischenfragen zum besseren Verständnis) keine weitere mehr anschließen musste, da Gangl sehr ausführlich antwortete. Gangl kalmierte und erklärte, dass das AustroCel-Bioethanol Bioethanol der zweiten Generation sei, das sei wesentlich nachhaltiger. Braunlauge sei ein Abfallprodukt aus der Zellulosegewinnung, aus der Braunlauge könne man durch Fermentation Alkohol ...

