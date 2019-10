Die Schweizer Großbank UBS hat Valeo vor den Quartalszahlen der europäischen Automobilindustrie auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit Gewinnwarnungen aus dem Sektor rechne er nicht mehr - ein ungewöhnliches Gefühl, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei den Zulieferern geht er dennoch von einem schwachen dritten Jahresviertel aus. Zulieferer mit Aktivitäten im Bereich E-Mobilität könnten aber in den kommenden Quartalen deutlich besser abschneiden. Valeo und Hella sind bei diesem Thema seine bevorzugten Werte./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-10-08/14:20

ISIN: FR0013176526