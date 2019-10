Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin vor den Quartalszahlen der europäischen Automobilindustrie auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Mit Gewinnwarnungen aus dem Sektor rechneten sie nicht mehr - ein ungewöhnliches Gefühl, schrieben die Analysten Patrick Hummel und David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Reifenhersteller sind die Experten kurzfristig vorsichtiger. Michelin ist aber nach wie vor ihr "Top Pick". Die Franzosen dürften ihre Jahresziele bestätigen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121261