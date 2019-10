Moorgate Benchmarks, ein den Wandel vorantreibendes Indexunternehmen, gab heute den Abschluss seiner Series-A-Finanzierungsrunde bekannt, durch den bedeutende Investments von ETFS Capital beschafft wurden. Die Investments werden es Moorgate Benchmarks ermöglichen, das Wachstum zu beschleunigen, indem das Unternehmen sein Full-Service-Angebot ausbaut, um eine Reihe kurzfristiger Geschäftschancen zu nutzen.

Moorgate Benchmarks hat es sich zur Aufgabe gemacht, Indexanbieter und Produktemittenten in die Lage zu versetzen, neue Produkte zu entwickeln, die allen Anlegern eine echte Auswahl bieten. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Indizes für Kunden zu entwickeln, zu verwalten und zu berechnen, geschäftliche Abläufe mithilfe modernster Technologien zu optimieren und Best Practice Governance-Systeme zur Einhaltung der EU-Benchmark-Verordnung zu implementieren. Moorgate Benchmarks sorgt für Umwälzungen in einer Branche, die vor großen Veränderungen steht.

Die Mitbegründer von Moorgate Benchmarks, Tobias Sproehnle, CEO, und Gareth Parker, Chief Indexing Officer, äußerten sich dazu wie folgt: "Die Indexbranche braucht dringend einen grundlegenden Wandel, da die dominanten Indexanbieter den Anlegern derzeit nur eine begrenzte Auswahl anbieten und unflexibel sind. Moorgate Benchmarks löst dieses Problem, indem es Indexanbietern und Produktemittenten die erforderlichen Serviceleistungen anbietet, um innovativ agieren und allen Anlegern eine echte Auswahl anbieten zu können. Wir freuen uns sehr, dass wir uns bei ETFS Capital bedeutende Investments beschaffen konnten, die den Ausbau unseres flexiblen Full-Service-Portfolios beschleunigen werden."

Graham Tuckwell, Chairman von ETFS Capital, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Wir sind von der Vision von Moorgate Benchmarks überzeugt. Unsere Investitionen werden dazu beitragen, deren Umsetzung zu beschleunigen. Letztendlich begreifen wir dies als eine langfristige Kooperation, da die Verwirklichung dieser Vision kein Sprint, sondern ein Marathon ist."

Über Moorgate Benchmarks

Über ETFS Capital

ETFS Capital ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf den ETF-Bereich konzentriert. Das Unternehmen wurde von ETF-Branchenpionieren gegründet und steht unter dem Vorsitz von Graham Tuckwell, dem Gründer der ETF Securities Unternehmen, die 2018 an WisdomTree, Legal General Investment Management und Aberdeen Standard verkauft wurden.

