Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Trotz höherer Treibstoffkosten und Gegenwind bei den Wechselkursen bleibe die Airline dabei, im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Vorsteuergewinn von bis zu 430 Millionen britische Pfund zu erzielen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr könnte das Angebot in den europäischen Schlüsselmärkten zurückgehen. Unter anderem dürfte Easyjet in Großbritannien auch von der Thomas-Cook-Insolvenz profitieren./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-10-08/14:45

ISIN: GB00B7KR2P84