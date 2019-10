Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim an der Brenz (pta019/08.10.2019/14:35) - Die GE Getreide Einlagerungs AG hat uns soeben darüber informiert, dass die BaFin folgendes mitgeteilt hat:



"dass für die Aktie der



KREMLIN AG (ISIN DE000A1PHFR2)



gemäß § 5 Abs. 1 WpÜG-Angebotsverordnung während der letzten drei Monate vor den Veröffentlichungen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG für die maßgeblichen Stichtage 29.09.2019 und 30.09.2019 kein gültiger Mindestpreis ermittelt werden konnte.



Des Weiteren teile ich Ihnen in Bezug auf vorbezeichnete Angelegenheit mit, dass für die Aktie der KREMLIN AG (ISIN DE000A1PHFR2)



gemäß § 5 Abs. 1 WpÜG-Angebotsverordnung i.V.m. § 39 Abs. 3 BörsG während der letzten sechs Monate vor den Veröffentlichungen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG für die maßgeblichen Stichtage 29.09.2019 und 30.09.2019 kein gültiger Mindestpreis ermittelt werden konnte."



(Ende)



Aussender: Kremlin AG Adresse: Tannhäuser Weg 44, 89518 Heidenheim an der Brenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Kremlin AG E-Mail: info@kremlin-aktie.de Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1570538100866



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 08, 2019 08:35 ET (12:35 GMT)