Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Mit den Auslieferungen im September habe der Flugzeugbauer die Anzahl aus dem Vorjahreszeitraum etwas übertroffen, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal werde aber mit Blick auf die für das gesamte Jahr angepeilten Auslieferungen von 880 bis 890 Flugzeugen etwas herausfordernder./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 20:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-10-08/15:05

ISIN: NL0000235190