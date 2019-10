Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, gibt bekannt, die 3,5% Schuldverschreibungen 2017/2022 (ISIN DE000A2E4HQ1/ WKN A2E4HQ) in Höhe von EUR 10.000.000 gemäß § 4 (2) der Anleihebedingungen vollständig zum 01.12.2019 zu kündigen und zu diesem Termin zurückzuzahlen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

