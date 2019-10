Wien (www.fondscheck.de) - Nach der Übernahme der Gesellschaft Oppenheimer-Funds hat der US-Anbieter INVESCO 1.300 Mitarbeiter entlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Dies entspreche rund 12 Prozent der addierten Vollzeitstellen der beiden Häuser. Die Zahl habe INVESCO-Vorstandschef Martin Flanagan der Wirtschaftszeitung "Financial Times" genannt. Die INVESCO-Stammbelegschaft habe bei dem Abbau weniger bluten müssen als die Mitarbeiter der übernommenen Oppenheimer-Funds. Dort seien aus dem Verwaltungsbüro in Denver allein 850 Mitarbeiter ausgeschieden. ...

