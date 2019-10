Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 600 auf 560 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen sich abschwächender Branchentrends habe er sein Kursziel gekappt, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während die Wiederbelebung der Modesparte Bottega Veneta positiver als erwartet verlaufe, seien die Bedingungen für die Marke Gucci des Luxusgüterkonzerns in Hongkong und Namibia zunehmend herausfordernd. Er senkte daher seine Schätzungen für 2019 und 2020./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 01:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 01:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

