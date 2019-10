SAN JOSE, Kalifornien, Oct. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arm TechCon: Core Avionics & Industrial Inc. ("CoreAVI") hat heute eine Technologiepartnerschaft mit Arm bekanntgegeben, um an Lösungen für sicherheitskritische Grafiken für Next-Generation-Automobilsysteme zu arbeiten.



Diese Partnerschaft wird dabei helfen, das Erreichen der strengsten Sicherheitszertifizierungen von Automobilsystemherstellern zu vereinfachen und damit verbundene Risiken zu reduzieren. CoreAVI ist einzigartig positioniert, um Erkenntnisse zur digitalen Cockpit-Sicherheit, die aus Anwendungsfällen in der Luft- und Raumfahrt stammen, im Automobilsicherheitsmarkt anzuwenden. Dies wird Automobilherstellern und Zulieferern dabei helfen, sicherheitskritische Cockpit-Anwendungen wie digitale Cluster, Frontscheibenanzeigen, augmentierte Sichtsysteme, digitale Spiegel und hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme (ADAS) effizient bereitzustellen.

"Bei der stetigen Weiterentwicklung von Fahrzeugen der nächsten Generation und den Fortschritten, die bei der Verbesserung und Bereicherung des Fahrererlebnisses erzielt werden, ist Sicherheit in allen diesen Systemen entscheidend", sagte Chet Babla, Vice President of Automotive, Automotive and IoT Line of Business, Arm. "Diese Kollaboration mit CoreAVI bringt dessen umfangreiche Geschichte und dessen Fachwissen aus der Unterstützung der Darstellung von Flugsicherheitsdaten und GPU-Verarbeitung in den Bereich digitales Automobil-Cockpit ein.

"CoreAVI verfügt über eine lange Erfolgsbilanz in der Entwicklung von sicherheitskritischen Grafiken und Rechensoftware in Verbindung mit den führenden Produkten und Kunden in hochzuverlässigen zertifizierten Anwendungen. Wir teilen die Vision von Arm, dass sowohl der Automobil- als auch der Luftfahrtmarkt davon profitieren werden, indem gewährleistet wird, dass die Sicherheitszertifizierung ein führendes Kriterium beim Design ist", sagte Damian Fozard, CEO von CoreAVI. "Wir denken, dass unsere Partnerschaft mit Arm integrierte Plattformen möglich machen wird, die einfach bereitzustellen sind, über Sicherheit auf Luftfahrtniveau auf der Designebene verfügen und sich ideal für das schnell wachsende Sortiment an sicherheitskritischen Anwendungen jenseits der Luftfahrt eignen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage von Core Avionics & Industrial Inc.: Sales@coreavi.com.

