Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für ABB vor den Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterindustrie auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 22,50 Franken belassen. In den Gewinnschätzungen für 2020 seien schwächere Branchendaten noch nicht berücksichtigt, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für ABB, Sandvik und Vestas könnten die Erwartungen besonders deutlich zurückgeschraubt werden. Das dritte Quartal sei die Stunde der Wahrheit./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012221716