Der näher rückende angepeilte Brexit-Termin macht Anleger nervös: Die britische Währung verbilligt sich am Dienstag um 0,4 Prozent auf 1,2240 Dollar.

Der anhaltende Brexit-Streit zehrt an den Nerven der Devisenanleger. Dies drückte das Pfund Sterling am Dienstag auf ein Vier-Wochen-Tief von 1,1135 Euro. Parallel dazu verbilligte es sich um 0,4 Prozent auf 1,2240 Dollar. Der angepeilte Termin für den EU-Ausstieg Großbritanniens am 31. Oktober rücke näher und Premierminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...