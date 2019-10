SLEEPZ AG: Aufhebung der Aktienoptionsverträge zwischen strategischem Investor und wesentlichen Aktionären DGAP-Ad-hoc: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Sonstiges SLEEPZ AG: Aufhebung der Aktienoptionsverträge zwischen strategischem Investor und wesentlichen Aktionären 08.10.2019 / 15:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch Berlin, 08.10.2019 - Die WAOW entrepreneurship GmbH hat der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass die am 28. März 2019 mit wesentlichen Aktionären der Gesellschaft abgeschlossenen Aktienoptionsverträge über insgesamt bis zu 6.767.348 Aktien aufgehoben wurden. Mitteilende Person Achim Hirsch, Vorstand, Tel: +49 (0)30 34 64 61 597, welcome@sleepz.com 08.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SLEEPZ AG Gipsstraße 10 10119 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 346 461 597 Fax: +49 (0)30 346 461 580 E-Mail: ir@sleepz.com Internet: www.sleepz.com ISIN: DE000A2E3772, DE000A2E4L59 (Aktie/share); DE000A2LQSV5 (Anleihe/bond)A2LQSV, WKN: A2E377, A2E4L5(Aktie/share); A2LQSV(Anleihe/bond) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau EQS News ID: 887097 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 887097 08.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A2E3772 DE000A2E4L59 (Aktie/share); DE000A2LQSV5 (Anleihe/bond)A2LQSV AXC0185 2019-10-08/15:46