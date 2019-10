Die Aktien des Flugzeugbauers Airbus haben sich am Dienstagnachmittag nach neuen Auslieferungszahlen für September mit deutlichem Abstand an der Spitze des MDax für mittelgroße Werte gehalten. Die Papiere gewannen zuletzt 1,28 Prozent auf 118,56 Euro. Noch am Vormittag hatten sie kurzzeitig mehr als 120 Euro gekostet und damit so viel wie Anfang Oktober.

Das Unternehmen hatte im September 71 Flugzeuge ausgeliefert und 41 Aufträge erhalten. Damit habe Airbus die Zahl aus dem Vorjahreszeitraum etwas übertroffen, schrieb Morgan-Stanley-Analyst Andrew Humphrey in einer Schnelleinschätzung. Das vierte Quartal werde aber mit Blick auf die für das gesamte Jahr angepeilten Auslieferungen von 880 bis 890 Flugzeugen etwas herausfordernder. Diese Ansicht teilten auch die Analysten von Goldman Sachs und Kepler Cheuvreux. Alle drei Experten hielten jedoch an ihren Kaufempfehlungen fest./kro/he

