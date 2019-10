Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Stockholm (pta020/08.10.2019/15:20) - STOCKHOLM, SCHWEDEN (8. Oktober 2019) - Die StrateVic Finance Group AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB) informiert über die aktuelle Entwicklung bei der Umsetzung der ersten Kundenprojekte innerhalb der BankT-Funktionen.



Mit dem Kunden River iGaming wurden in den vergangenen Tagen die ersten Transaktionen mit der Überweisungsfunktionalität innerhalb BankT erfolgreich initiiert. In der ersten Testwoche wurde ein Volumen von insgesamt Eur 400.000 fehlerfrei abgewickelt. Stratevic Finance Group AB geht davon aus, dass das monatliche Volumen bis Ende des Jahres auf rund Eur 30 Millionen gesteigert werden kann.



Die Bruttomargen bewegen sich zwischen 1,5% und 4% pro Transaktion, über verschiedene Cross-Selling-Möglichkeiten innerhalb der BankT-Funktionalitäten können darüber hinaus zusätzliche Einnahmen erzielt werden.



Es gibt verschiedene Branchen, darunter iGaming, in denen das traditionelle, von Banken getragene Zahlungssystem, nicht geeignet ist. Innerhalb der BankT-Funktionalitäten werden Blockchain-Technologien angewendet, um dieses Problem zu lösen und dabei die gesetzlichen Anforderungen und Kontrollen wie KYC (Know your Client) und AML (Anti Money Laundering) einzuhalten.



"BankT ist die Zukunft für Global Payments, die eine schnelle und effiziente Überweisung von Geldern mithilfe von Blockchain-Technologien ermöglicht, ohne dabei Kompromisse bei Anforderungen an die Sicherheit, Gesetze und Verordnungen einzugehen und so die Gefahr von Geldwäsche einzudämmen" sagt Bert Scheen, Chairman der StrateVic Finance Group AB.



Die StrateVic Finance Group AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech wie das Banking und den Handel mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stratevic.com. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



