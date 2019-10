Durch die neue Partnerschaft wurde das erste Ultra Reality Viewing-Erlebnis in den USA mit der fortschrittlichen NTT-Technologie geschaffen, um ein Echtzeit-Surround-Videoerlebnis an entfernte Orte zu übertragen

NTT (TOKYO: 9432), ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen, und Major League Baseball (MLB) führten heute erfolgreich einen Proof of Concept (PoC) mit der Ultra Reality Viewing-Technologie (URV) von NTT durch. Dies ist Teil des kürzlich angekündigten mehrjährigen Technologievertrags, der das japanische Unternehmen zu einem offiziellen MLB-Partner in den USA macht. Diese Implementierung bestätigte die Umsetzbarkeit eines Echtzeit-Erlebnisereignisses für Surround-Video-Fans in Super-High-Definition. Eine Premiere für ein Live-Sportereignis in den USA.

Ein zentrales Fundament der Partnerschaft ist die gemeinsame Absicht, ein neues Fanerlebnis in der Smart World-Ära zu schaffen. Ultra Reality Viewing wurde im 3. Spiel der American League Division Series erfolgreich getestet. Präsentiert von Doosan beim Spiel der Houston Astros gegen die Tampa Bay Rays im Tropicana Field. Im Stadion installierte NTT mehrere 4K-Kameras, die hochauflösende Bilder (12K breit) in Echtzeit auf einen sehr weiten Bildschirm (90,6 Zoll x 469 Zoll) mit 6-Kanal-Surround-Sound übertrugen. Dazu gehörte ein Original-Audio für einen Viewing-Bereich, der im Studio von MLB Network in Secaucus, New Jersey, eingerichtet wurde. Diese URV-Technologie erzeugte eine einzigartige transformative Sensation, die den entfernten Betrachter in das Stadion versetzte und dessen Atmosphäre lebendig werden ließ.

Enterprise-Partner wurden zu diesem Viewing-Event eingeladen, um das Bewusstsein für andere potenzielle Anwendungen dieser Ultra Reality Viewing-Technologie zu schärfen. NTT und MLB werden weiter daran arbeiten, den Einsatz von URV-Technologie für neue und aufregende Fan-Erlebnisse bei anderen Veranstaltungen zu erweitern.

URV-Film: https://youtu.be/De3UsAF0Ebc

Hinweis:

Über Ultra Reality Viewing

Ultra Reality Viewing ist die superhochauflösende Echtzeit-Surround-Videosynthesetechnologie von NTT, die mehrere 4K-Kamerabilder zu einem superbreitem Bild wie beispielsweise 12K in Echtzeit kombiniert und dieses synchron an entfernte Standorte überträgt. Die hochauflösenden Surround-Videos, die mit herkömmlichen Kameras und Audiotechnologien nicht aufgenommen werden können, ermöglichen die Erzeugung von Originaltönen und die Übertragung an einen entfernten Ort ohne Klangverlust und Zeitunterschied. Darüber hinaus regenerieren sie bestimmte Klangfelder über den entfernten Standort, und die Zuschauer können Sport- oder Veranstaltungsinhalte so anzeigen, als würden sie diese live im Stadion, auf dem Spielfeld oder im Theater verfolgen. Dies ist eine bewährte Lösung, die auf NTTs einzigartiger F&E-Technologie "Kirari!(*1)" basiert. Sie wurde bereits erfolgreich in Japan implementiert, um das Zuschauer- und Fan-Erlebnis zu verbessern, wobei sehr positive Ergebnisse erzielt wurden.

(*1) Um weitere Informationen über NTTs F&E-Technologie "Kirari!" zu erhalten, besuchen Sie bitte https://www.ntt.co.jp/activity/en/innovation/kirari/.

Über MLB

Major League Baseball (MLB) ist die älteste Profisportliga in den Vereinigten Staaten und besteht aus 30 Mitgliedsvereinen in den USA und Kanada, die das höchste Niveau beim Profibaseball repräsentieren. Major League Baseball ist die meistbesuchte Sportart in Nordamerika, und seit 2004 hat MLB die meistbesuchten Saisons in der Geschichte des Spiels erlebt. Unter der Leitung von Commissioner Robert D. Manfred Jr. verzeichnet MLB derzeit ein Rekordniveau an Arbeitsfrieden, Wettbewerbsgleichgewicht und Brancheneinnahmen sowie das umfassendste Drogentestprogramm im amerikanischen Profisport. MLB ist weiterhin bestrebt, in den Gemeinden der USA, Kanadas und der ganzen Welt etwas zu bewirken, die allgemeine Rolle des Sports in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten und alle Aspekte des Baseballgeschäfts, des Marketings und der Beziehungen zu den Gemeinden zu durchdringen. Dank des anhaltenden Erfolgs von MLB Network und der digitalen MLB-Plattformen findet MLB immer wieder innovative Wege, den Fans den Genuss des amerikanischen Nationalsport und eines wirklich globalen Spiels zu ermöglichen. Um weitere Informationen über Major League Baseball zu erhalten, besuchen Sie bitte www.MLB.com.

Über NTT

NTT ist ein globaler Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen. Wir helfen den Kunden, ihr Geschäft auszubauen und ihre Wettbewerbsposition auf dem Markt zu verbessern, indem wir voll integrierte Services bereitstellen, darunter globale Netzwerke, Internetsicherheit, verwaltete Informationstechnologie und Anwendungen, Cloud- und Rechenzentrumsdienste, kombiniert mit Consulting und umfassendem Branchenwissen. Als einer der fünf weltweit führenden Anbieter von Technologie- und Geschäftsdienstleistungen arbeitet NTT mit über 80 der Global Fortune 100-Unternehmen und vielen tausend anderen Kunden und Gemeinden zusammen, um deren Ziele zu erreichen und zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen. Um weitere Informationen über NTT zu erhalten, besuchen Sie bitte www.global.ntt.

