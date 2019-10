Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH: Als Deutschlands Bester Kundenberater' in der Kategorie Vermögensverwaltung ausgezeichnet DGAP-News: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH: Als Deutschlands Bester Kundenberater' in der Kategorie Vermögensverwaltung ausgezeichnet 08.10.2019 / 16:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung 7.10.2019 Huber, Reuss & Kollegen als "Deutschlands Bester Kundenberater" in der Kategorie Vermögensverwaltung ausgezeichnet Münchener Vermögensverwalter mit der höchstmöglichen Punktzahl von 100 Punkten zum Branchensieger gekürt - Studie im Auftrag des F.A.Z.-Instituts München, den 7.10.2019 Die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung ist im Rahmen einer umfassenden Studie als "Deutschlands Bester Kundenberater" in der Kategorie Vermögensverwaltung ausgezeichnet worden. Das Haus aus München erhielt die höchstmögliche Punktzahl von 100 Punkten und wurde damit innerhalb seiner Branche zum Referenzunternehmen für alle anderen Unternehmen. Die groß angelegte, deutschlandweite Studie hatte das F.A.Z.-Institut gemeinsam mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführt. Ziel war, über alle Branchen hinweg zu untersuchen, welche Unternehmen bei Service und Beratung am erfolgreichsten arbeiten. Dafür wurden die 20.000 größten Firmen Deutschlands auf ihre Wahrnehmung durch Kunden untersucht. Die Datenerhebung erfolgte durch ein sogenanntes Social Listening, bei dem zwischen dem 1. Mai 2018 und 30. April 2019 rund 140 Millionen Nennungen in sozialen Medien, Webseiten und Online-Quellen erfasst wurden. Anhand dieser Datenbasis wurde unter anderem mit Hilfe künstlicher Intelligenz analysiert, welche Unternehmen hinsichtlich Preis/Leistung, Kundenberatung, Kundenzufriedenheit, Preis, Qualität, Weiterempfehlung und Service am besten abschneiden. Mit der maximal erzielbaren Zahl von 100 Punkten nimmt Huber, Reuss & Kollegen die Spitzenposition innerhalb seiner Kategorie ein und verweist damit namhafte Wettbewerber auf die Plätze. "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie ist für uns ein weiteres Gütesiegel und bestätigt uns auf unserem Weg, immer den Kunden im Zentrum unserer Arbeit zu sehen", sagt Michael Reuss, Geschäftsführer bei Huber, Reuss & Kollegen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtete im Rahmen einer Sonderveröffentlichung über die Studie und ihre Ergebnisse. Dabei wurde auch Huber, Reuss & Kollegen als "Deutschlands Bester Kundenberater" genannt. Über Huber, Reuss &Kollegen Die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen wurde im Jahr 2000 gegründet, um vermögende Privatkunden, Familien, Stiftungen und institutionelle Investoren unabhängig und individuell zu betreuen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in München, Ingolstadt und Schonungen 29 Mitarbeiter, davon 19 Portfoliomanager. Das verwaltete Vermögen der rund 950 privaten und institutionellen Kunden beläuft sich auf mehr als 2,5 Milliarden Euro. Eine individuelle Vermögensverwaltung mit Einzelwerten ist ab 500.000 Euro möglich, unterhalb dieser Summe wird eine Verwaltung über ausgesuchte Publikumsfonds und ETFs angeboten. Kontakt: Christian Fischl; Geschäftsführer Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH Mail: info@hrkvv.de Website: www.hrkvv.de Tel: 089/2166860 Fax: 089/21668666 08.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 887177 08.10.2019 AXC0196 2019-10-08/16:20