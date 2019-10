Der reichste Franzose mit über 100 Mrd. € Wert an seiner selbst aufgebauten Holding, LVMH, bietet sich als neues Investment an. LVMH steht für Luxus in allen Varianten von Mode über Gepäck bis Champagner, setzt rd. 50 Mrd. € um und hat an der Börse einen Wert von 200 Mrd. €. Die o.g. 100 Mrd. € entsprechen der 50-%-Beteiligung an der Holding.



Die Gelegenheit ist günstig. Der größte Markt für LVMH ist Asien, im Besonderen ist es Hongkong. Die dortigen Unruhen sorgten zuletzt für Zurückhaltung und einige Gewinnmitnahmen, was verständlich ist. 330/340 € als Einkaufskurs wären eine gute Gelegenheit, in diese Aktie zu investieren und sie nie mehr zu verkaufen.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



