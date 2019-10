EQT schaffte bereits einen Kursgewinn von 31 % an drei Börsentagen, unter Ausnutzung des Greenshoes bei der Zuteilung. Wir hatten dazu geraten, aber: Wer gezeichnet hat, bleibt dabei, wer zukaufen möchte, wartet eine technische Korrektur ab. Also nicht hinterherlaufen.



