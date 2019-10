Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Der e510 ist speziell für den robusten Außeneinsatz konzipiert; der e505 bietet eine kostengünstige Lösung für großflächige Außeneinsätze, während der e425 Wall Plate für den leistungsorientierten Hospitality-Markt geeignet ist



Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, kündigte heute neue cnPilot-Lösungen zur zuverlässigen und kostengünstigen Konnektivität an. Drei neue Zugriffspunkte und das neue Verwaltungsgerät c4000 cnMaestro bieten eine attraktive Systemlösung mit erschwinglicher Zugriffspunkt-Hardware und Netzwerksteuerungsoptionen. Mit diesen neuen Lösungen wird die Abdeckung von Unternehmen und Privathaushalten, das Ethernet-Switching in Organisationen und die Verwaltung in der Cloud für mehrere Standorte unterstützt.



"Netzbetreiber und Managed Service Provider (MSP) werden ständig unter Druck gesetzt, mehr Wert und bessere Technologie zu einem niedrigeren Preis anzubieten", so Daran Hermans, Director of Product Line Management bei Cambium Networks. "Diese drei neuen WLAN-Produkte für Unternehmen, kombiniert mit cnMaestro, das die Verwaltung in der Cloud mit einem einzigen Dashboard bietet, liefern mehr Optionen und Kontrolle für die Netzwerk-Edge ohne wiederkehrende Gebühren. Die Enterprise-Lösungen von Cambium Networks umfassen Zero-Touch-WLAN, eine Reihe von Funktionen, die die Geräteakzeptanz automatisieren, richtlinienbasierte Provisionierung nutzen und sich selbst für leistungsstarke WLAN-Netzwerke optimieren."



- cnPilot e505 Access Point - 802.11ac Wave

2-Zugriffspunkt mit kleinem Formfaktor für den Outdooor-Bereich,

für Bereitstellungen in Städten und für hochdichte

Implementierungen mit schneller Installation und niedrigem Profil

- cnPilot e510 Access Point - 802.11ac Wave

2-Hochleistungszugriffspunkt mit erweitertem Temperaturbereich,

Schienenzertifizierung für Schock und Vibration, erweiterter ESD-

und LTE-Koexistenz und IP67-Schutzklasse

- cnPilot e425H Wall Plate - 802.11ac Wave

2-Zugriffspunkt mit Wandhalterung für hochdichte Installationen mit

einem Zugriffspunkt pro Raum

- cnMaestro c4000 Appliance - cnMaestro-Steuerungssoftware vorinstalliert in einem

lokalen Serverrack. Ideal für Netzwerke, bei denen eine Verwaltung

in der Cloud möglicherweise nicht verfügbar ist. "Cambium Networks hat eine Lösung entwickelt, um die Gesamtkosten für MDU-Betreiber, Einzelhandel und Logistik, Bildung, Gastronomie und Managed Service Provider zu senken", so Scott Imhoff, Senior Vice President of Product Management and Marketing bei Cambium Networks. "Das cnMaestro End-to-End-Verwaltungssystem und die erschwinglichen cnPilot-Zugangspunkte ermöglichen es Unternehmens-IT- und MSP-Betreibern, ihre Netzwerke mit Vertrauen in die Technologie und den Business Case zu erweitern."



Diese drei neuen cnPilot-Zugriffspunkte werden in die cnPilot-Produktlinie aufgenommen, um die Palette der Zugriffspunkte für den Indoor- und Outdoor-Bereich zu erweitern, die auf die erforderliche Abdeckung und Kapazität zugeschnitten werden können. Diese Lösungen liefern ein robustes Angebot an Edge-Zugriffstechnologie für das Wireless Fabric-Portfolio mit den Konnektivitätslösungen von Cambium Networks.



Die cnPilot-Produkte sind ab sofort über die Vertriebspartner von Cambium Networks erhältlich.



Informationen zu Cambium Networks



Cambium Networks ist ein führender internationaler Anbieter drahtloser Lösungen, die Verbindungen zwischen Menschen, Orten und Dingen stärken. Cambium Networks ist darauf spezialisiert, eine End-to-End-Wireless-Fabric aus zuverlässigen, skalierbaren, sicheren und Cloud-basierten Plattformen bereitzustellen, die unter anspruchsvollen Bedingungen funktionieren. Damit können Serviceanbieter und Netzbetreiber von Unternehmen, Industrien und Behörden intelligente Edge-Konnektivität aufbauen. Cambium Networks mit Hauptsitz außerhalb von Chicago und F&E-Zentren in den USA, im Vereinigten Königreich und in Indien wickelt seinen Vertrieb über eine Reihe von zuverlässigen globalen Distributoren ab. www.cambiumnetworks.com..



