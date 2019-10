Die Deutsche Bank plant nach eigener Aussage keinen zusätzlichen Stellenabbau.Es bleibe bei dem im Juli verkündeten Abbau von weltweit 18.000 Stellen, erklärte Deutschlands größtes Geldhaus am Dienstag. Dabei werde auch in Deutschland eine "substanzielle Zahl" von Arbeitsplätzen wegfallen, da es der mit Abstand größte Standort der Deutschen Bank ist. Der geplante Abbau von Arbeitsplätzen im Zuge der Integration der Postbank sei in der Gesamtzahl von 18.000 Stellen bereits enthalten. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...