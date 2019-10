Liebe Leser, was ist bei WDI los? Rauf am Montag, Take Profit in unserem Turbo-Depot, dann runter am Dienstag! Margen-Druck? Enttäuschung am Kapitalmarkttag. Druck gleichzeitig im TecDAX, da auch Qiagen und Infineon massiv drücken. Was kann man darauf machen und was bietet sich bei WDI an? Wir liefern unser Wirecard-Spezial Nummer 4 im Jahr 2019. ...

