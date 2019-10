30 der größten und teils einflussreichsten Städte der Erde haben eine wichtige Marke beim Kampf gegen die Erderwärmung erreicht, darunter Berlin und Heidelberg. Sie seien beim Höchststand ihrer Treibhausgas-Emissionen angekommen, teilten die Veranstalter der am Mittwoch in Kopenhagen beginnenden Bürgermeisterkonferenz C40 World Mayors Summit mit. Mit diesem sogenannten Peak ist der Moment gemeint, in dem der Ausstoß nicht mehr steigt, sondern zu sinken beginnt. Dies zeige, dass ein schneller Wandel zu geringeren Emissionen möglich und bereits angelaufen sei.

Austin, Athen, Lissabon und Venedig sind demnach die jüngsten Städte, deren Emissionen gemäß der Zielsetzung einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius nicht mehr steigen. Zu den 30 Städten zählen außerdem europäische Metropolen wie Barcelona, Kopenhagen, London, Rom und Stockholm, aber auch Los Angeles, Chicago und New York City in den USA sowie das australische Sydney. Insgesamt leben in diesen Städten demnach mehr als 58 Millionen Menschen. Nach dem Erreichen der Höchststände seien die Emissionen in diesen 30 Städten um durchschnittlich 22 Prozent zurückgegangen, in der Gastgeberstadt Kopenhagen gar um bis zu 61 Prozent.

Führende Wissenschaftlern zufolge dürfen die globalen Emissionen spätestens im Jahr 2020 nicht mehr steigen dürfen, um das Temperaturziel von 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu schaffen. Zur C40-Gruppe zählen 94 Städte weltweit, die sich zu einem verstärkten Einsatz für das Klima bekennen. Derzeitige Vorsitzende ist die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo./trs/DP/fba

