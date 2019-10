TOM TAILOR Holding SE: Gespräche über mögliches Ausscheiden von Dr. Heiko Schäfer und Thomas Dressendörfer aus dem Vorstand DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Personalie TOM TAILOR Holding SE: Gespräche über mögliches Ausscheiden von Dr. Heiko Schäfer und Thomas Dressendörfer aus dem Vorstand 08.10.2019 / 17:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TOM TAILOR Holding SE: Gespräche über mögliches Ausscheiden von Dr. Heiko Schäfer und Thomas Dressendörfer aus dem Vorstand Hamburg, 08. Oktober 2019. Der Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding SE (ISIN: DE000A0STST2) führt derzeit Gespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Heiko Schäfer und dem Finanzvorstand Thomas Dressendörfer hinsichtlich des vorzeitigen Ausscheidens aus der Gesellschaft. Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com Medienkontakt Harriet Weiler Head of Corporate Communications TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-168 E-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com 08.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 199 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 887207 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 887207 08.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A0STST2 AXC0227 2019-10-08/17:55