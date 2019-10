Wenige Wochen nach der Vorstellung des Mate 30 Pro kündigt Huawei ein neues Smartphone an. Das Huawei Nova 5T hat im Unterschied zum Topmodell die Google-Dienste an Bord. Wie geht denn das? Wegen der von den USA auferlegten Sanktionen darf Huawei keine neuen Smartphones mit Google-Diensten und -Apps auf den Markt bringen. Als erstes Opfer des Banns war das Huawei Mate 30 zu verzeichnen. Beim Nova 5T umschifft Huawei den Bann offenbar mit einem Trick: Denn das Gerät ist als Honor 20 seit Mai 2019 am Markt und besitzt entsprechende Google-Lizenzen, die durch ein Rebranding nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...