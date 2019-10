Die 25. "China Yiwu International Commodities (Standards)"-Messe (Yiwu Fair 2019; Yiwu-Messe 2019) wird vom 21. bis 25. Oktober 2019 in Yiwu dem größten Kleinwarengroßhandelsmarkt in China abgehalten. Mit 3.600 Ständen wird die Yiwu-Messe 2019 in neun Hauptkategorien ausstellen und erwartet 150.000 Besucher aus über 200 Ländern.

Der Taschenhersteller Yiwu Bana, der Sport- und Freizeittaschen in mehr als 120 Ländern verkauft, hat in den letzten 24 Jahren 23 Mal an der Messe teilgenommen. Wang Yuhui, der Gründer, sagte: "Anfangs produzierte Bana keine Taschen, sondern Spielzeug. Die Yiwu-Messe ließ mich den Branchen-Trend besser verstehen. Durch die Neupositionierung und Etablierung der Marke ‚8848' hob sich das Unternehmen von den Mitbewerbern ab." In diesem Jahr setzt Wang weniger auf Bestellungen, hofft aber, seine Markenbekanntheit auf dem internationalen Markt durch die Plattform der Yiwu-Messe zu stärken.

Der Erfolg der Shuangtong Daily Necessities Co. Ltd. wäre ohne die Yiwu-Messe nicht möglich gewesen. Der Vorsitzende Lou Zhongping sagte: "1995 musste das Unternehmen dringend den internationalen Markt erschließen, und die Yiwu-Messe bot eine solche Plattform. In nur einem Jahr machte der Außenhandel fast 70 der Gesamteinnahmen aus." 20 Jahre später ist Lous Unternehmen zu einem Marktführer in der globalen Strohhalmindustrie geworden und hat sich sogar an der Entwicklung einer Reihe internationaler Normen beteiligt.

Die Yiwu-Messe wurde Zeugin des Wachstums von Chenmo Plastic und der Ort, an dem das Unternehmen Kunden entwickelte, Produkte verkaufte und das Geschäft an eine neue Generation weitergab. Vor 13 Jahren nahm Zhao Xianchang, der Gründer, zum ersten Mal an der Yiwu-Messe teil. Nun sagte sein Sohn Zhao Jinchao, der neue Geschäftsführer: "Durch die Yiwu-Messe hat das Unternehmen die Marktkanäle erweitert. Die Aufträge aus der Yiwu-Messe machen 15-20 des Jahresumsatzes aus, und unsere Produkte richten sich nun an internationale Kunden." Da sich die Yiwu-Messe 2019 nähert, zieht Zhao Jinchao mit viel Ernst Produkte in die engere Wahl, die ausgestellt werden sollen.

Die drei Unternehmen gehören zu den zahlreichen Ausstellern der Yiwu-Messe, die mit der Messe gewachsen sind und ihre Geschäftstätigkeit global erweitert haben. Inzwischen ist die Yiwu-Messe wegen ihrer stark diversifizierten Kategorien und ihres zunehmenden globalen Einflusses eine unverzichtbare Messe für globale Käufer.

Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf http://en.yiwufair.com/Exhibitor/exhibitors

