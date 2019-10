In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 8.10. 17:22: Bei Flipcar könnt ihr Autos für nur 1 Euro mieten - mitunter sogar einen PorscheMit der Flipcar-App könnt ihr lange Strecken mit einem Miet-Autozurücklegen und müsst dafür nur einen Euro zahlen.Das System: Ihr fahrt das Auto einer Autovermietung in eine ...>> Artikel lesen 8.10. 17:19: China kauft tonnenweise Gold: Die Strategie zeigt, wie sehr das Land Trump im Handelskrieg misstrautDie chinesische Zentralbank hat seit Dezember 2018 rund 100 Tonnen Gold erworben, nachdem sie zuvor zwei Jahre nicht am Goldmarkt aktiv war.Die Strategie lässt vermuten, dass ein Deal im H ...>> Artikel lesen 8.10 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...