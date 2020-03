FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia sieht sich weiterhin in einer "sehr komfortablen" Liquiditätsposition und sieht keinerlei Risiken in Bezug auf die Erfüllung der Liquiditätsanforderungen sowie Einhaltung von Anleihe- und Rating-Anforderungen. Die Initiative der Bundesregierung, Mietern, die durch Corona-bedingte Einkommensausfälle in eine prekäre Situation geraten, bis September Kündigungsschutz für möglichen Verzug bei Mietzahlungen zu gewähren, begrüßt Vonovia. Basierend auf Schätzungen, dass bundesweit etwa 3,5 Millionen Menschen in prekären Verhältnissen leben, könnte deren Zahl unter Vonovias Mietern etwa 21.000 betragen. In einem Worst-Case-Szenario ergäbe sich aus der Stundung der Mietzahlungen für Vonovia eine temporäre Negativ-Auswirkung auf die Liquidität von rund 40 Millionen Euro, unter der konservativen Annahme eines Zeitraums von drei Monaten und der vollständigen Stundung der Miete für alle in Frage kommenden Mieter. Der ausstehende Betrag würde zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden.

March 23, 2020 06:45 ET (10:45 GMT)

