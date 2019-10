Venture-Capital-Gesellschaften haben eine simple Methode, um zu entscheiden, ob sie in ein junges Software-as-a-Service (SaaS)-Startup investieren wollen oder nicht: Sie heißt Rule of 40 und misst das Umsatz- und Ergebniswachstum in Softwareunternehmen. Sie funktioniert auch dann, wenn diese noch gar keine Profite schreiben. Das Ganze ist denkbar einfach: Du nimmst das jährliche Umsatzwachstum in Prozent (zum Beispiel 50 %) und addierst die Gewinnmarge des Unternehmens (zum Beispiel 10 %). In diesem ...

