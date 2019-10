Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta028/08.10.2019/18:39) - Wild Bunch setzt seine Strategie in der Produktion weiter um und gründet Unternehmen in Italien



Im Nachgang der finanziellen Restrukturierung, mit der es Wild Bunch gelungen ist, die Eigenkapital-konsolidierung fortzuführen und somit ihre finanziellen Ressourcen zu stärken, setzt die Wild Bunch Gruppe nun ihre Produktionsstrategie mit der Gründung der BIM Production in Italien fort.



BIM Production ist in enger Zusammenarbeit mit Riccardo Russo entstanden, der als CEO und Geschäftsführer des neugegründeten Unternehmens fungieren und an Antonio Medici, Präsident von BIM Production und COO von BIM Distribution, berichten wird. Das neue Unternehmen wird auf der Grundlage der umfangreichen Erfahrung von Riccardo Russo einerseits und des Know-hows, der Verwurzelung sowie des Netzwerks von BIM andererseits, italienische Fernsehprogramme und Filme produzieren und damit auf die wachsende Nachfrage der lokalen Abnehmer und elektronischen Vertriebsplattformen reagieren.



BIM Production ergänzt die mit Senator Film Produktion, Wild Bunch SA, Wild Bunch TV und Vértigo Films bestehenden Produktionseinheiten der Gruppe. Damit ist Wild Bunch die einzige Independent-Gruppe, die in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien direkt in Filmproduktion und -vertrieb präsent ist.



Die duale Entwicklung von Produktionsaktivitäten und audiovisuellem Angebot steht im Mittelpunkt der Strategie von Wild Bunch und ist auch weiterhin ein Schwerpunkt ihrer Entwicklung.



Riccardo Russo war zuvor für die internationalen Fernsehproduktionen der Leone Film Group, für internationale Koproduktionen bei LUX (wo er die Serie MEDICI: MASTERS OF FLORENCE produzierte, die von Wild Bunch TV vertrieben wurde) und für Fernsehsender bei Fox International Channels Italia, einschließlich des History Channel, Cult, Fx und Fox Retro, verantwortlich.



BIM, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Wild Bunch, ist ein italienisches All-Media-Filmverleihunternehmen mit einem Katalog von über 300 Filmen.



Über Wild Bunch (www.wildbunch.eu): Die an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete Wild Bunch AG ist ein renommiertes europäisches Independent-Filmverleih- und Produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in den Geschäftsfeldern Erwerb, (Co-)Produktion, Direktvertrieb und internationaler Vertrieb von Filmen tätig. Als wichtiger Akteur im internationalen Vertrieb, hat das Unternehmen ein europaweites Vertriebsnetz entwickelt und ist derzeit in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Spanien aktiv. Aktuell verwaltet Wild Bunch eine Gesamtbibliothek mit mehr als 2.500 Titeln. Darüber hinaus hat sich Wild Bunch über seine französische Plattform FilmoTV auf dem Markt des direkten elektronischen Vertriebs von Filmen (sog. VOD/SVOD) positioniert.



