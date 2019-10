Berlin (ots) - Es gehört zu den verheerendsten Eigenschaften von US-Präsident Donald Trump, dass er sich im permanenten Wahlkampf-Modus befindet. Er argumentiert nicht. Er beschimpft, beleidigt und degradiert. Neuestes Beispiel: Trump kündigt den Rückzug seiner Truppen aus Nordsyrien an. Damit gibt er dem türkischen Präsidenten Erdogan freie Hand für einen Einmarsch im südlichen Nachbarland. Die Kurdenmiliz YPG, ehemals der wichtigste US-Verbündete im Kampf gegen den IS, überlässt er der militärischen Übermacht Erdogans. Es ist nichts weniger als Verrat. Die USA haben sich von ihrer weltpolitischen Führungsrolle verabschiedet. Das ist brandgefährlich. Erdogan erhält so einen Blankoscheck für eine völkerrechtswidrige Invasion. Zudem riskiert Trump, dass Tausende IS-Häftlinge freikommen und neue Anschläge planen könnten.



